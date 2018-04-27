Прохоров хочет подать в суд из-за расследования ФБК о покупке виллы у вице-премьера Хлопонина. Навальный назвал сделку взяткой

Дождь
22:14, 26 апреля 2018
Надежный источник

Миллиардер Михаил Прохоров заявил о готовности подать иск о клевете против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального из-за расследования о покупке олигархом итальянской виллы вице-премьера Александра Хлопонина.

Утверждение Навального, что сделка была совершена по завышенной цене и представляла собой взятку, является ложью, заявил «Дождю» неназванный представитель пресс-службы группы «ОНЭКСИМ», принадлежащей Прохорову. «Будем подавать иск о клевете», — сказал он.

Навальный во время онлайн-трансляции на ютьюбе подчеркнул, что в распоряжении ФБК имеется договор купли-продажи недвижимости. «Подавайте на нас в суд, и докажите нам, пожалуйста, что эта, все время хочется сказать „халупа“, стоит 35 миллионов. Но нет, это не халупа, это дорогая итальянская вилла в Италии, но она не стоит 35 миллионов», — сказал Навальный.

Вице-премьер Александр Хлопонин задекларировал за 2017 год доход в 2,9 миллиарда рублей. Для сравнения, его доход за 2016 год был в 293 раза ниже и составлял 9,9 миллиона рублей.
24 апреля «Русская служба Би-би-си» сообщила, что рекордный доход Хлопонина связан с продажей виллы на итальянском курорте Форте-дей-Марми. Покупателем, по данным издания, выступила офшорная компания Михаила Прохорова, с которым Хлопонин вместе учился в вузе. Точная сумма сделки в материале не называлась.
ФБК 26 апреля опубликовал расследование о покупке виллы, в котором со ссылкой на договор купли-продажи утверждалось, что Прохоров заплатил за поместье Хлопонина 35,5 миллиона евро. Навальный заявил, что реальная стоимость поместья втрое ниже, и назвал сделку взяткой.
Пресс-секретарь вице-премьера заявила, что вилла была продана на рыночных условиях, с доходов от продажи уплачены налоги.
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