Прохоров хочет подать в суд из-за расследования ФБК о покупке виллы у вице-премьера Хлопонина. Навальный назвал сделку взяткой

Миллиардер Михаил Прохоров заявил о готовности подать иск о клевете против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального из-за расследования о покупке олигархом итальянской виллы вице-премьера Александра Хлопонина.

Утверждение Навального, что сделка была совершена по завышенной цене и представляла собой взятку, является ложью, заявил «Дождю» неназванный представитель пресс-службы группы «ОНЭКСИМ», принадлежащей Прохорову. «Будем подавать иск о клевете», — сказал он.

Навальный во время онлайн-трансляции на ютьюбе подчеркнул, что в распоряжении ФБК имеется договор купли-продажи недвижимости. «Подавайте на нас в суд, и докажите нам, пожалуйста, что эта, все время хочется сказать „халупа“, стоит 35 миллионов. Но нет, это не халупа, это дорогая итальянская вилла в Италии, но она не стоит 35 миллионов», — сказал Навальный.