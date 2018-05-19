«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Магазинные воришки» Хирокадзу Коре-Эды

Главный приз Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Магазинные воришки» японского режиссера Хирокадзу Коре-Эды.

Вторую по значимости награду, Гран-при, получил «Черный клановец» Спайка Ли. Приз жюри получил фильм «Капернаум» ливанки Надин Лабаки.

Лучшей актрисой жюри признало Самал Еслямову из Казахстана, сыгравшую в фильме Сергея Дворцевого «Айка» о жизни трудовых мигрантов в Москве. Приз как лучший актер получил итальянец Марчелло Фонте, сыгравший в фильме «Собачник» Маттео Гарроне.

Лучшим режиссером жюри признало поляка Павла Павликовского, снявшего фильм «Холодная война» и получившего три года назад «Оскара» за фильм «Ида». Призы за лучший сценарий получили Аличе Рорвахер («Счастливый Лазарь») и Надер Саеивар («Три лица»). Жан-Люк Годар получил спецприз за картину «Книга образа».