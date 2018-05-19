Рома Зверь получил приз Каннского фестиваля за саундтрек к фильму «Лето»
Участники группы «Звери» Рома Зверь и Герман Осипов 18 мая получили приз Каннского фестиваля за саундтрек к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова.
#Cannes 2018 - #Leto de Kirill Serebrennikov lauréat du prix #CannesSoundtrack2018 ! pic.twitter.com/i6SvP38ilY— Bac Films (@BAC_FILMS) May 18, 2018
Рома Зверь сыграл в фильме «Лето» советского рок-музыканта Майка Науменко.
Режиссер «Лета» Кирилл Серебренников с августа 2017 года находится под домашним арестом по обвинению в хищении. Его задержали на съемках картины в Санкт-Петербурге. На Каннском фестивале фильм участвует в основном конкурсе.
Приз за лучший саундтрек вручается в Каннах с 2010 года. Победителя выбирает жюри из журналистов.