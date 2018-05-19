Рома Зверь получил приз Каннского фестиваля за саундтрек к фильму «Лето»

Участники группы «Звери» Рома Зверь и Герман Осипов 18 мая получили приз Каннского фестиваля за саундтрек к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова.

Рома Зверь сыграл в фильме «Лето» советского рок-музыканта Майка Науменко.

Leto ITʼS TRAILER TIME!

Режиссер «Лета» Кирилл Серебренников с августа 2017 года находится под домашним арестом по обвинению в хищении. Его задержали на съемках картины в Санкт-Петербурге. На Каннском фестивале фильм участвует в основном конкурсе.

Приз за лучший саундтрек вручается в Каннах с 2010 года. Победителя выбирает жюри из журналистов.