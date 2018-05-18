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«Мик Джаггер бы вас не понял, Михаил Васильевич»: вышел первый трейлер фильма «Лето» Кирилла Серебренникова

Афиша
11:01, 18 мая 2018

На «Афише» вышел первый трейлер фильма «Лето» Кирилла Серебренникова. Черно-белая картина рассказывает о юности музыкантов Майка Науменко и Виктора Цоя.

Кирилл Серебренников заканчивал работу над фильмом, находясь под домашним арестом. Премьера «Лета» состоялась на Каннском кинофестивале. В прокат фильм выйдет 7 июня 2018 года.

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ITʼS TRAILER TIME!

Роль Науменко исполнил лидер группы «Звери» Рома Зверь, Цоя сыграл корейский актер Тео Ю, а Наталью, жену Майка, — Ирина Старшенбаум. Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы.

Антон Долин о фильме «Лето»

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