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«Звучит печально, как конец лета». Тео Ю, сыгравший Цоя в фильме Серебренникова, слушает и комментирует песни «Кино»

Meduza
17:59, 10 мая 2018
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Канал «Кино ТВ» встретился на Каннском фестивале с актером Тео Ю, который исполнил роль Виктора Цоя в фильме Кирилла Серебренникова «Лето», предложил ему послушать песни «Кино» и поделиться впечатлениями.

В начале ролика Тео Ю говорит, что намеренно не слушал песни «Кино» после второго альбома группы, вышедшего в 1983 году. В фильме «Лето» рассказывается о ленинградской рок-сцене начала 1980-х.

«Кино ТВ» предложил актеру послушать песни «Кукушка», «Кончится лето», «Пачка сигарет», «Мама-анархия» и «Перемен».

#Канны2018: Тео Ю (Виктор Цой из «Лета») слушает группу «Кино»
Кино ТВ

Фильм «Лето» показали в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Главные герои картины — Цой и Майк Науменко, а также жена Майка Наталья.

Кирилл Серебренников заканчивал работу над фильмом, находясь под домашним арестом.

Антон Долин — о фильме «Лето»

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