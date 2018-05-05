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Рома Зверь поет «Лето» Майка Науменко! Опубликован первый фрагмент нового фильма Кирилла Серебренникова

Meduza
16:04, 5 мая 2018
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Опубликован первый фрагмент фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова.

Leto / Лето — Kirill Serebrennikov Movie Clip
ITʼS TRAILER TIME!

В картине Серебренникова рассказывается о ленинградской рок-сцене начала 1980-х годов, а также об отношениях Виктора Цоя с Майком Науменко и его женой Натальей. Фильм включен в конкурсную программу Каннского кинофестиваля.

Кирилл Серебренников начал снимать «Лето» примерно за месяц до того, как в августе 2017 года его задержали по уголовному делу о хищении бюджетных средств. Режиссер заканчивал работу над картиной, находясь под домашним арестом.

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