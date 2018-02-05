Кирилл Серебренников смонтировал фильм о Викторе Цое под домашним арестом
Режиссер Кирилл Серебренников смонтировал фильм о Викторе Цое, находясь под домашним арестом в своей квартире. Об этом «Интерфаксу» сообщил продюсер картины Илья Стюарт.
Окончательное производство фильма будет завершено весной 2018 года, а продажи прав на прокат ленты начнутся уже в середине февраля на Берлинском кинофестивале, добавил он.
«Несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям… И — самое важное для нас — фильм смонтирован самим режиссером», — рассказал Илья Стюарт.
Съемки фильма «Лето», рассказывающего о ленинградской андеграудной рок-культуре начала 1980-х и лидере группы «Кино» Викторе Цое, начались в июле 2017 года.
В конце августа режиссера фильма Кирилла Серебренникова задержали по делу «Седьмой студии», руководители которой подозреваются в хищении бюджетных средств. По решению суда он был помещен под домашний арест.
Режиссер своей вины не признает. Серебренников неоднократно просил изменить ему меру пресечения, чтобы суметь закончить работу над фильмом «Лето», а также балетом «Нуреев» для Большого театра, однако суд отказал ему.
Накануне издание Variety опубликовало первые кадры из фильма Серебренникова. Ожидается, что картина выйдет в прокат во второй половине 2018 года.