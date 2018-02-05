Кирилл Серебренников смонтировал фильм о Викторе Цое под домашним арестом

Режиссер Кирилл Серебренников смонтировал фильм о Викторе Цое, находясь под домашним арестом в своей квартире. Об этом «Интерфаксу» сообщил продюсер картины Илья Стюарт.

Окончательное производство фильма будет завершено весной 2018 года, а продажи прав на прокат ленты начнутся уже в середине февраля на Берлинском кинофестивале, добавил он.