Опубликованы первые кадры из фильма Кирилла Серебренникова про Виктора Цоя

Издание Variety опубликовало первые кадры из фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. Картина рассказывает об отношениях Виктора Цоя с Майком Науменко и его женой Натальей. Действие фильма происходит в Ленинграде летом 1981 года.

This is momentous. The Kirill Serebrennikov film that Lily Idov and I have written is getting finished, and sooner or... Опубликовано Михаилом Идовым 3 февраля 2018 г.

Variety сообщает, что права на показ картины приобрела кинокомпания Charades. По данным издания, создатели фильма заканчивают работу над уже отснятым материалом. Предполагается, что он выйдет во втором квартале 2018 года.