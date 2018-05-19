Лучшей актрисой Каннского фестиваля признали Самал Еслямову, сыгравшую в фильме «Айка» о жизни мигрантов в Москве

Жюри Каннского фестиваля признало лучшей актрисой Самал Еслямову из Казахстана, сыгравшую в фильме Сергея Дворцевого «Айка» о жизни трудовых мигрантов в Москве. Подробно о фильме читайте в рецензии Антона Долина.

Приз как лучший актер получил итальянец Марчелло Фонте, сыгравший в фильме «Собачник» Маттео Гарроне.

Приз жюри получил фильм «Капернаум» ливанки Надин Лабаки. Лучшим режиссером жюри признало поляка Павла Павликовского, снявшего фильм «Холодная война» и получившего три года назад «Оскара» за фильм «Ида».

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