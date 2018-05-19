Лучшей актрисой Каннского фестиваля признали Самал Еслямову, сыгравшую в фильме «Айка» о жизни мигрантов в Москве
Жюри Каннского фестиваля признало лучшей актрисой Самал Еслямову из Казахстана, сыгравшую в фильме Сергея Дворцевого «Айка» о жизни трудовых мигрантов в Москве. Подробно о фильме читайте в рецензии Антона Долина.
#Cannes2018 Winners: Samal Yeslyamova wins best actress for her performance in 'Ayka' https://t.co/pRsrrKTGwh pic.twitter.com/cPPMSLHmrP— Variety (@Variety) May 19, 2018
Приз как лучший актер получил итальянец Марчелло Фонте, сыгравший в фильме «Собачник» Маттео Гарроне.
Приз жюри получил фильм «Капернаум» ливанки Надин Лабаки. Лучшим режиссером жюри признало поляка Павла Павликовского, снявшего фильм «Холодная война» и получившего три года назад «Оскара» за фильм «Ида».
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