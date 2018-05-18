Viber рассказал о блокировке своих серверов. Пользователи мессенджера пожаловались на проблемы с доступом

Viber
06:57, 18 мая 2018
Надежный источник

Руководство Viber заявило, что некоторые операторы связи в России заблокировали доступ к серверам, которые использует мессенджер.

Вечером 17 мая многие российские пользователи пожаловались на проблемы с доступом к Viber. Согласно сервису Down Detector, также поступали жалобы на проблемы с авторизацией и отправкой сообщений.

В компании заявили, что не понимают причины блокировок. «Повторимся, пользователи Viber страдают от решения, не связанного с Viber напрямую», — говорится в сообщении мессенджера.

О решении проблемы с блокировками серверов Viber пока не сообщал.

Ранее 17 мая проблемы с доступом возникли у другого мессенджера — WhatsApp. Его 329 IP-адресов ненадолго были внесены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов.
В апреле Viber уже жаловался на затруднения в работе в России. Проблемы у мессенджера начались 16 апреля, когда Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. В попытках заблокировать мессенджер Роскомнадзор ограничил доступ к облачному сервису Amazon, который использует и Viber.

Роскомнадзор против Интернета

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