Viber рассказал о блокировке своих серверов. Пользователи мессенджера пожаловались на проблемы с доступом

Руководство Viber заявило, что некоторые операторы связи в России заблокировали доступ к серверам, которые использует мессенджер.

Вечером 17 мая многие российские пользователи пожаловались на проблемы с доступом к Viber. Согласно сервису Down Detector, также поступали жалобы на проблемы с авторизацией и отправкой сообщений.

В компании заявили, что не понимают причины блокировок. «Повторимся, пользователи Viber страдают от решения, не связанного с Viber напрямую», — говорится в сообщении мессенджера.

О решении проблемы с блокировками серверов Viber пока не сообщал.