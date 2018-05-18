В Техасе преступник открыл огонь в школе. Погибли не менее восьми человек

В городе Санта Фе (штат Техас) произошла стрельба в школе. В результате погибли от восьми до 10 человек, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

По его словам, среди погибших есть как ученики, так и сотрудники школы.

Точное количество пострадавших неизвестно. По информации CNN, ранения получили не менее 12 человек. По словам Гонсалеса, среди них офицер полиции.

Нападавший задержан. Сейчас полиция также допрашивает человека, который мог быть его соучастником, заявил Гонсалес, не уточнив, какова была его роль в нападении. По предварительной информации, оба задержанных — ученики школы, где произошла стрельба.

We are assisting @SantaFeISD with a multiple-casualty incident at Santa Fe High School. This is no longer an active shooting situation and the injured are being treated. #hounews pic.twitter.com/m7Wuauk9jk — HCSOTexas (@HCSOTexas) May 18, 2018

Стрельба началась в 8 часов утра по местному времени (около 16 часов по Москве). Эвакуированных детей вывезли в расположенный неподалеку от школы спортивный зал, сообщили местные власти.

О происшествии доложили президенту США Дональду Трампу. «Первые сообщения [из Техаса] выглядят плохо. Боже, благослови нас всех!», — написал Трамп в твиттере. Свои соболезнования семьям погибших высказал вице-президент Майк Пенс.

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