В техасской школе, где произошла стрельба, нашли взрывные устройства

CNN
16:49, 18 мая 2018
Надежный источник

Полиция нашла несколько взрывных устройств в школе в Санта-Фе, где 18 мая произошла стрельба, и поблизости. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя полиции.

Associated Press пишет о находках как о «возможных взрывных устройствах».

18 мая в школе техасском городе Санта-Фе произошла стрельба, в результате которой погибли десять человек — девять учащихся и учитель. Еще десять человек получили ранения.
В связи со случившимся задержаны два человека. По предварительным данным, они оба — ученики школы. Подозреваемый в стрельбе — 17-летний Димитриос Пагурцис.
Это второе массовое убийство в американской школе в 2018 году. В феврале в школе «Марджори Стоунман Дуглас» в Паркленде (штат Флорида) погибли 17 человек. 
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Кто лишился постов в правительстве Дмитрия Медведева. В одной картинке

новости

На Кубе разбился самолет со 100 пассажирами на борту. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы