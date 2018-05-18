В техасской школе, где произошла стрельба, нашли взрывные устройства
Полиция нашла несколько взрывных устройств в школе в Санта-Фе, где 18 мая произошла стрельба, и поблизости. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя полиции.
Associated Press пишет о находках как о «возможных взрывных устройствах».
18 мая в школе техасском городе Санта-Фе произошла стрельба, в результате которой погибли десять человек — девять учащихся и учитель. Еще десять человек получили ранения.
В связи со случившимся задержаны два человека. По предварительным данным, они оба — ученики школы. Подозреваемый в стрельбе — 17-летний Димитриос Пагурцис.
Это второе массовое убийство в американской школе в 2018 году. В феврале в школе «Марджори Стоунман Дуглас» в Паркленде (штат Флорида) погибли 17 человек.