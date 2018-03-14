Американские школьники вышли на митинги против свободной продажи оружия. Фотография

Тысячи школьников в разных городах США 14 марта покинули классы и вышли на улицы в знак протеста против свободной продажи оружия в стране. Митинги под общим названием «Национальная школьная забастовка» стартовали в городах Восточного побережья США в 10:00 по местному времени (18:00 по Москве) и будут начинаться ровно в это же время в каждом часовом поясе США. Планируется, что к акции протеста присоединятся 2500 школ по всей стране. Каждый митинг продлится 17 минут — столько людей месяц назад были убиты при стрельбе в школе «Марджори Стоунман Дуглас» в городе Паркленд (штат Флорида). После трагедии ученики старших классов «Марджори Стоунман Дуглас» начали протестовать против свободного оборота оружия; к ним присоединились школьники по всей стране. Еще один масштабный митинг организаторы протеста планируют провести 24 марта в Вашингтоне.

Mike Segar / Reuters / Scanpix / LETA