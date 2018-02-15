В результате стрельбы в школе во Флориде погибли 17 человек

Жертвами стрельбы в школе в городе Паркленд (штат Флорида) стали 17 человек. Об этом сообщил шериф Скот Израэль.

"I'm saddened to say that 17 people lost their lives."- Sheriff Scott Israel #stonemanshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

В больницах остаются 15 человек, из них трое в критическом состоянии.

Шериф подтвердил, что нападавшего зовут Николаус Круз. Ему 19 лет, он был исключен из школы в качестве дисциплинарной меры. По словам шерифа, в ходе изучения его соцсетей были найдены «очень, очень тревожащие материалы». О возможных мотивах нападавшего он не сказал.