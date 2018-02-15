В результате стрельбы в школе во Флориде погибли 17 человек
Жертвами стрельбы в школе в городе Паркленд (штат Флорида) стали 17 человек. Об этом сообщил шериф Скот Израэль.
"I'm saddened to say that 17 people lost their lives."- Sheriff Scott Israel #stonemanshooting— Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018
В больницах остаются 15 человек, из них трое в критическом состоянии.
Шериф подтвердил, что нападавшего зовут Николаус Круз. Ему 19 лет, он был исключен из школы в качестве дисциплинарной меры. По словам шерифа, в ходе изучения его соцсетей были найдены «очень, очень тревожащие материалы». О возможных мотивах нападавшего он не сказал.
Паркленд, город с населением в 31 тысячу человек, в прошлом году был назван самым безопасным городом Флориды (англ. яз.)
Стрельба в школе Марджори Стонман Дуглас началась около двух часов дня по местному времени (около 23:30 по Москве). По словам учеников, они услышали несколько выстрелов, после чего в школе сработала сигнализация. Ее оцепил спецназ, были закрыты близлежащие школы.
Нападение стало вторым по числу погибших массовым убийством в школе в новейшей истории США. В школе «Сэнди-Хук» в 2012 году были убиты 26 человек.