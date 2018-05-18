В Татарстане полицейский с другом избили мужчину с инвалидностью, привязали к машине и заставили за ней бежать

Следственное управление СК РФ по республике Татарстан
15:02, 18 мая 2018
Надежный источник

В Татарстане суд арестовал сотрудника ДПС и предпринимателя, которые подозреваются в похищении и избиении человека с инвалидностью.

По версии следствия, рано утром 28 апреля в городе Буинске полицейский Радик Шакиров и его друг Рамиль Хасанзянов, будучи пьяными, остановили около ночного клуба Ислама Давлетшина. Им показалась «вызывающей» его походка; по сообщению «Вечерней Казани», они сочли, что он изображает из себя «блатного».

Давлетшин объяснил, что его походка связана с операцией на позвоночнике. Шакиров и Хасанзянов начали избивать его; он попытался убежать и кинул в них бутылку, попав одному из них в голову. Злоумышленники поймали его и вывезли на машине за город, где, «продолжая избивать и угрожая убийством, потребовали заплатить 15 тысяч рублей» за бросок бутылки. Затем они надели на него наручники, привязали буксировочным тросом к машине и заставили пробежать за ней несколько десятков метров.

Когда Давлетшин согласился заплатить, его отвезли обратно в город, после чего он сбежал и обратился к врачам и в полицию. 3 мая Шакирова уволили из МВД.

По информации издания «Бизнес Online» Давлетшину за отказ от показаний предлагали миллион рублей или автомобиль, но он отказался и переехал в деревню, «опасаясь мести и провокаций».

В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). <…> От дачи показаний подозреваемые отказались.

Следственное управление СК РФ по республике Татарстан

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