Бывшие полицейские из Казани получили условные сроки за пытки задержанного. Он умер после избиения

Четверо бывших сотрудников отдела полиции № 4 «Юдино» в Казани, где в результате пыток умер задержанный, получили условные сроки. Об этом сообщает «Русская служба Би-Би-Си».

Суд признал бывших полицейских виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Сергей Петикин, который, по версии следствия, руководил действиями сослуживцев, получил четыре года условно. Его брат Алексей Петикин, а также бывшие коллеги Эдуард Болгаров и Олег Бачуров — по три с половиной года условно. Все четверо не признали своей вины.

Правозащитная организация «Зона права», представлявшая в суде интересы семьи погибшего Павла Дроздова, пообещала обжаловать приговор.

В Казани 4 экс-сотрудников ОП «Юдино» осуждены условно за пытку «ласточка».



Приговор будет обжалован как чрезмерно мягкий в Верховный суд Татарстана. Наша позиция - только реальный срок наказания за пытки. https://t.co/qJtbMiXdc0 pic.twitter.com/ILnlPYWvYB — Зона Права (@zzzonaprava) November 29, 2017

Заместитель директора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павел Дроздов был задержан в феврале 2012 года. В отделе полиции «Юдино» пятеро полицейских избили его, положили на живот и связали за спиной руки и ноги (поза «ласточка»). Через 15 минут Дроздов умер.

«Этот вид пыток широко распространен в полиции России, поскольку не оставляет телесных повреждений. В такой позе у человека происходит растяжение связок суставов рук и ног, оказывается давление на позвоночник, что причиняет сильную физическую боль», — отмечал юрист «Зоны права» Андрей Сучков.

Следователи четыре раза отказывали в возбуждении уголовного дела по факту смерти Дроздова. Оно было возбуждено только после того, как осенью 2012 года правозащитники опубликовали видеозапись последних минут жизни погибшего. После этого четверо полицейских, которые фигурировали на видео, уволились по собственному желанию. Пятый — участковый Андрей Маркунин — весной 2012 года совершил самоубийство.

В Казани 4 полицейских обвиняются в пытке «ласточка» АДВ-ТВ

Расследование уголовного дела по факту смерти Дроздова длилось пять лет, за это время его трижды пытались прекратить. Дело было передано в суд только после того, как летом 2017 года ЕСПЧ зарегистрировал жалобу брата погибшего.