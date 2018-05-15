Житель Казани отсудил у МВД 10 тысяч рублей за смерть брата после пыток в полиции

Кировский районный суд Казани обязал МВД России заплатить 10 тысяч рублей местному жителю Сергею Дроздову, чей брат Павел умер после пыток в казанском отделе полиции «Юдино».

Дроздов требовал взыскать с ведомства два миллиона 84 тысячи рублей за моральный вред. Прокурор это требование поддержал, представитель защиты просил оставить иск без удовлетворения. В итоге судья снизил размер требуемой компенсации более чем в 200 раз.

«Безусловно, мы считаем присужденную сумму мизерной и будем обжаловать сегодняшнее решение в Верховном суде Татарстана», — заявил «Медиазоне» юрист правозащитной организации «Зона права» Игорь Шолохов, представляющий интересы семьи Дроздовых.