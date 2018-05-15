Житель Казани отсудил у МВД 10 тысяч рублей за смерть брата после пыток в полиции
Кировский районный суд Казани обязал МВД России заплатить 10 тысяч рублей местному жителю Сергею Дроздову, чей брат Павел умер после пыток в казанском отделе полиции «Юдино».
Дроздов требовал взыскать с ведомства два миллиона 84 тысячи рублей за моральный вред. Прокурор это требование поддержал, представитель защиты просил оставить иск без удовлетворения. В итоге судья снизил размер требуемой компенсации более чем в 200 раз.
«Безусловно, мы считаем присужденную сумму мизерной и будем обжаловать сегодняшнее решение в Верховном суде Татарстана», — заявил «Медиазоне» юрист правозащитной организации «Зона права» Игорь Шолохов, представляющий интересы семьи Дроздовых.
Сергей Дроздов подал в суд на МВД России в марте 2018 года. Он требовал от ведомства компенсацию за моральные страдания, которые ему причинил просмотр видео с камер видеонаблюдения из отдела полиции; на записях были сняты последние минуты жизни его погибшего брата.
Павел Дроздов погиб в отделе полиции «Юдино» в феврале 2012 года. Смерть наступила вскоре после того, как пятеро полицейских избили его, положили на живот и связали за спиной руки и ноги в позе «ласточка».
Дело по факту смерти Дроздова было возбуждено с пятой попытки. Расследование длилось пять лет, за это время его трижды пытались прекратить. В ноябре 2017 года четверо бывших сотрудников отдела «Юдино» (пятый к тому моменту умер) получили от трех с половиной до четырех лет условно за превышение должностных полномочий.