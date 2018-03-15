Используйте 100% своего смартфона!Игра «Медузы» и Honor

Житель Казани потребовал от МВД два миллиона рублей. Его брат умер после пыток в полиции

Медиазона
14:38, 15 марта 2018
Надежный источник

Житель Казани Сергей Дроздов, чей брат умер после пыток в отделе полиции, подал в суд на МВД России. Он требует взыскать с ведомства два миллиона 84 тысячи рублей за моральный вред. Об этом «Медиазоне» сообщил юрист правозащитной организации «Зона права» Игорь Шолохов, представляющий интересы семьи Дроздовых.

По словам Шолохова, Сергей Дроздов является потерпевшим по делу о гибели своего брата Павла. В этом статусе он смотрел записи с камер видеонаблюдения, на которых были сняты последние минуты жизни погибшего. Дроздов утверждает, что просмотр этих видео причинил ему нравственные страдания. Он связывает смерть брата с незаконными действиями полицейских, отметил юрист.

Сумма, заявленная истцом, соответствует практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по схожим делам, сообщил РАПСИ Андрей Сучков, еще один юрист «Зоны права», представляющий интересы Дроздовых.

Заместитель директора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павел Дроздов был задержан в феврале 2012 года. Его доставили в отдел полиции «Юдино», где пятеро полицейских избили его, положили на живот и связали за спиной руки и ноги (поза «ласточка»). Через 15 минут Дроздов умер.
Следователи четыре раза отказывали в возбуждении уголовного дела по факту смерти Дроздова. Дело возбудили только через восемь месяцев — после того, как правозащитники опубликовали видеозапись последних минут жизни погибшего. Расследование длилось пять лет, за это время его трижды пытались прекратить.
Сергей Дроздов весной 2017 году подал жалобу в ЕСПЧ. После этого четверых бывших полицейских, участвовавших в пытках Павла Дроздова, задержали (пятый умер в 2012 году), а дело передали в суд. В ноябре 2017 года обвиняемых признали виновными в превышении должностных полномочий; каждый из них получил от трех с половиной до четырех лет условно.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Как быть с выборами? Голосовать или нет?
45 минут
Сборник

Наши партнерские материалы