Житель Казани потребовал от МВД два миллиона рублей. Его брат умер после пыток в полиции

Житель Казани Сергей Дроздов, чей брат умер после пыток в отделе полиции, подал в суд на МВД России. Он требует взыскать с ведомства два миллиона 84 тысячи рублей за моральный вред. Об этом «Медиазоне» сообщил юрист правозащитной организации «Зона права» Игорь Шолохов, представляющий интересы семьи Дроздовых.

По словам Шолохова, Сергей Дроздов является потерпевшим по делу о гибели своего брата Павла. В этом статусе он смотрел записи с камер видеонаблюдения, на которых были сняты последние минуты жизни погибшего. Дроздов утверждает, что просмотр этих видео причинил ему нравственные страдания. Он связывает смерть брата с незаконными действиями полицейских, отметил юрист.

Сумма, заявленная истцом, соответствует практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по схожим делам, сообщил РАПСИ Андрей Сучков, еще один юрист «Зоны права», представляющий интересы Дроздовых.