Американский журналист Том Роган, которого Следственный комитет России обвиняет в призывах к терроризму, заявил, что не сожалеет о своем предложении взорвать Крымский мост.

В новой колонке для издания Washington Examiner Роган предположил, что внимание к нему приковано не только из-за материала «Украина должна взорвать Крымский мост Путина» («Ukraine should blow up Putinʼs Crimea bridge»), но и вследствие других его статей с критикой Кремля.

По словам журналиста, он получил уже более 60 угроз от пользователей в Twitter, но при этом его поддержал МИД Украины.

«Я уважаю русский народ и его историю, однако у меня нет никакого уважения к режиму, представляющему угрозу», — добавил Роган.

Обновление. СК завел уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» (статья 205.2 УК РФ) на редактора Washington Examiner Уго Гурдона.