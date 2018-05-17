СК завел уголовное дело на американского журналиста Тома Рогана. За колонку о Крымском мосте
Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела в отношении американского журналиста Тома Рогана.
Поводом для уголовного дела стала его колонка в Washington Examiner под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина» («Ukraine should blow up Putinʼs Crimea bridge»).
Следствие считает, что в статье Тома Рогана «усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, имеющей цель дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации и воздействия на принятие ими решений, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ».
В отношении редактора Washington Examiner, сообщил СК, проводится доследственная проверка «по факту публикации упомянутой статьи Тома Рогана».
В настоящее время следствием назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления.