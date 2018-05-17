СК завел уголовное дело на американского журналиста Тома Рогана. За колонку о Крымском мосте

Следствие считает, что в статье Тома Рогана «усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, имеющей цель дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации и воздействия на принятие ими решений, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ».

Поводом для уголовного дела стала его колонка в Washington Examiner под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина» (« Ukraine should blow up Putinʼs Crimea bridge »).

Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела в отношении американского журналиста Тома Рогана.

В настоящее время следствием назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления.

Том Роган — политический журналист. Постоянным автором колонок для Washington Examiner он является с 2017 года. Washington Examiner — еженедельный журнал с тиражом 45 тысяч экземпляров.

В колонке «Украина должна взорвать Крымский мост Путина» Роган высказывает предположение, что украинские ВВС должны нанести авиаудары по Крымскому мосту, «чья длина позволяет минимизировать жертвы среди проезжающих».

На публикацию Рогана обратили внимание российские СМИ, а также политики. Ее, в частности, комментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян и пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Российское законодательство разрешает СК проводить уголовные расследования преступлений против интересов России и ее граждан, совершенных за рубежом.