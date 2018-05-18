СК завел на редактора Washington Examiner уголовное дело о призывах к терроризму
СК возбудил уголовное дело против редактора издания Washington Examiner Хьюго Гурдона по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» (статья 205.2 УК РФ).
«По данным следствия, <…> Гурдон согласовал и разместил статью Тома Рогана, <…> призывающую осуществить подрыв Крымского моста», — сказано в пресс-релизе ведомства.
В действиях Уго Гурдона (Hugo Gurdon) усматривается пропаганда терроризма, то есть деятельность по распространению материалов и информации, направленных на формирование у лиц идеологии терроризма, представления о допустимости осуществления террористических актов (ст. 205.2 УК РФ).
17 мая Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела против журналиста Washington Examiner Тома Рогана из-за его статьи с предложением украинским ВВС нанести авиаудары по Крымскому мосту, открытому в Керченском проливе 15 мая. Дело возбуждено по статье «теракт» (статья 205 УК РФ).
Роган заявил, что не сожалеет о своем предложении взорвать мост.