65 правозащитных организаций призвали российские интернет-компании противостоять требованиям властей

Article 19
13:01, 16 мая 2018
Надежный источник

Международные и российские правозащитные организации подписали открытое письмо с критикой блокировки мессенджера Telegram в России. В частности, они призвали интернет-компании не выполнять требования властей, нарушающие права человека. Письмо размещено на сайте британской некоммерческой организации Article 19.

Кроме того, в обращении правозащитники призвали российские власти прекратить блокировку Telegram и остановить «беспрестанные нападки» на свободу интернета в целом. Она также попросили ООН, Совет Европы, ОБСЕ, правительства Евросоюза и США осудить действия российских властей.

Среди подписавших письмо организаций Amnesty International, Международная «Агора», Московская Хельсинкская группа, «Репортеры без границ», «Роскомсвобода», «Команда 29», Transparency International.

Всего под письмом перечислены 53 организации. Позже глава правозащитной организации «Агора», представляющей интересы Telegram в России, Павел Чиков написал в своем телеграм-канале, что количество поддержавших обращение организаций достигло 65.

Блокировка вебсайтов или приложений представляет собой крайнюю меру, аналогичную запрету газеты или отзыву лицензии у телевизионной станции. Как таковая она с большой вероятностью в подавляющем большинстве случаев представляет собой несоразмерное вмешательство в свободу выражения мнения и свободу СМИ и должна подлежать строгому контролю.

Article 19
Роскомнадзор заблокировал Telegram в России с 16 апреля по решению суда. Оно было принято в связи с отказом мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Отдавать властям данные для декодирования сообщений мессенджеры обязал принятый летом 2016 года «пакет Яровой».
Для обхода блокировки Telegram использовал IP-адреса таких хостинг-провайдеров как Amazon и Google. Роскомнадзор заблокировал почти 20 миллионов адресов этих провайдеров, в результате чего проблемы с доступом начались у сторонних сайтов. На данный момент, по данным телеграм-канала RKNSHOWTIME, заблокированным остаются около 11 миллионов IP-адресов.
Основатель Telegram Павел Дуров призвал россиян к «цифровому сопротивлению». 30 апреля в Москве прошла согласованная акция против блокировки Telegram, на которую пришли около 11 тысяч человек. 13 мая в столице также состоялся митинг за свободу интернета; несмотря на то, что акция была согласована, на ней задержали несколько десятков человек.
Несмотря на усилия Роскомнадзора, у большинства россиян Telegram продолжает работать. По данным сервиса аналитики TGStat.ru, спустя месяц после блокировки мессенджера доля активной аудитории Telegram снизилась на 7%, среднее количество просмотров постов в день — на 15%; аналитики связывают это в том числе с майскими праздниками.

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