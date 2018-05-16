65 правозащитных организаций призвали российские интернет-компании противостоять требованиям властей

Международные и российские правозащитные организации подписали открытое письмо с критикой блокировки мессенджера Telegram в России. В частности, они призвали интернет-компании не выполнять требования властей, нарушающие права человека. Письмо размещено на сайте британской некоммерческой организации Article 19.

Кроме того, в обращении правозащитники призвали российские власти прекратить блокировку Telegram и остановить «беспрестанные нападки» на свободу интернета в целом. Она также попросили ООН, Совет Европы, ОБСЕ, правительства Евросоюза и США осудить действия российских властей.

Среди подписавших письмо организаций Amnesty International, Международная «Агора», Московская Хельсинкская группа, «Репортеры без границ», «Роскомсвобода», «Команда 29», Transparency International.

Всего под письмом перечислены 53 организации. Позже глава правозащитной организации «Агора», представляющей интересы Telegram в России, Павел Чиков написал в своем телеграм-канале, что количество поддержавших обращение организаций достигло 65.