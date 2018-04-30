На акцию протеста против блокировки Telegram в Москве собрались более 10 тысяч человек

"Белый счетчик"
12:20, 30 апреля 2018
Надежный источник

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Обновление: Основатель Telegram Павел Дуров написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», комментируя митинг в Москве: «Это беспрецедентно. Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир».

По данным проекта «Белый счетчик» на митинг против блокировки Telegram на проспекте Сахарова к 15:15 собрались более 11,5 тысячи человек.

Организатором митинга выступила Либертарианская партия России. Мероприятие согласовано с московской мэрией. В митинге, в числе прочих, принял участие политик Алексей Навальный, выступивший со сцены.

Организаторы акции заявляли, что митинг продлится около часа.

Фото с митинга в защиту Telegram

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram. В рамках блокировки внес в «черные списки» более 18 миллионов IP-адресов Amazon и Google. После этого на сбои в работе стали жаловаться многие сервисы. В конце апреля блокировка с части IP-адресов Amazon была снята.

Роскомнадзор пытается блокировать Telegram

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