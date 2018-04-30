На акцию протеста против блокировки Telegram в Москве собрались более 10 тысяч человек

Обновление: Основатель Telegram Павел Дуров написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», комментируя митинг в Москве: «Это беспрецедентно. Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир».

По данным проекта «Белый счетчик» на митинг против блокировки Telegram на проспекте Сахарова к 15:15 собрались более 11,5 тысячи человек.

К 15:15 на территорию митинга за #Telegram на Ак. Сахарова в Москве прошли 11,7 тыс. участников.

Рамки начинают постепенно перекрывать. — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) April 30, 2018

Организатором митинга выступила Либертарианская партия России. Мероприятие согласовано с московской мэрией. В митинге, в числе прочих, принял участие политик Алексей Навальный, выступивший со сцены.

Организаторы акции заявляли, что митинг продлится около часа.