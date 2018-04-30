Полиция сообщила о 7,5 тысячи участников митинга в защиту Telegram в Москве. Организаторы насчитали 10 тысяч

Московская полиция объявила, что в митинге против блокировки мессенджера Telegram, который прошел 30 апреля на проспекте Сахарова, приняли участие около 7,5 тысячи человек.

«Грубых нарушений общественного порядка не допущено», — сообщил «Интерфаксу» представитель ГУ МВД по Москве.

В свою очередь заместитель председателя организовавшей митинг Либертарианской партии Кирилл Самодуров оценил число участников в 10 тысяч человек.

Проект «Белый счетчик», ведущий альтернативный подсчет участников массовых акций, сообщил, что на проспекте Сахарова собрались чуть менее 12,5 тысячи человек.