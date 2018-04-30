Полиция сообщила о 7,5 тысячи участников митинга в защиту Telegram в Москве. Организаторы насчитали 10 тысяч
Московская полиция объявила, что в митинге против блокировки мессенджера Telegram, который прошел 30 апреля на проспекте Сахарова, приняли участие около 7,5 тысячи человек.
«Грубых нарушений общественного порядка не допущено», — сообщил «Интерфаксу» представитель ГУ МВД по Москве.
В свою очередь заместитель председателя организовавшей митинг Либертарианской партии Кирилл Самодуров оценил число участников в 10 тысяч человек.
Проект «Белый счетчик», ведущий альтернативный подсчет участников массовых акций, сообщил, что на проспекте Сахарова собрались чуть менее 12,5 тысячи человек.
Митинг в защиту Telegram был согласован с московской мэрией. Организатором митинга выступила Либертарианская партия. На митинге, в числе прочих, выступил политик Алексей Навальный.
Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя митинг в Москве, назвал акцию беспрецедентной. «Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир», — написал Дуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать Telegram по решению суда, принятому после того, как мессенджер отказался передать ключи шифрования переписки пользователей ФСБ. Во время блокировки в «черный список» попали около 20 миллионов IP-адресов Amazon и Google. Возникли перебои в работе многих сайтов и сервисов. Telegram у большинства пользователей в России продолжает работать без VPN.