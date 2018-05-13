На согласованном митинге за свободу интернета в Москве задержали несколько десятков человек

В Москве во время митинга «За свободный интернет» 13 мая полиция задержала несколько десятков человек. Акция, которая проходит на проспекте Сахарова, была согласована со столичными властями.

Как сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, «около тридцати человек» задержаны за скандирование лозунгов, не соответствовавших тематике митинга, — задержанные критиковали президента и правительство.

Портал «ОВД-инфо» сообщает о задержании «более двадцати человек», среди которых есть несовершеннолетние.

Всего, по оценкам полиции, на проспекте Сахарова собрались около тысячи человек. Активисты движения «Белый счетчик» оценили количество участников акции в 2280 человек.