Власти Нидерландов отказались от использования «Антивируса Касперского»

Reuters
07:41, 15 мая 2018
Надежный источник

Правительство Нидерландов приняло решение отказаться от использования «Антивируса Касперского», сообщает Reuters. Не использовать это программное обеспечение рекомендовано и частным компаниям, обеспечивающим жизненно важные услуги.

В письме, направленном главой Минюста Нидерландов Фердинандом Грапперхаусом в парламент, говорится, что решение об отказе от «Антивируса Касперского» принято в связи с тем, что у России «есть киберпрограмма, направленная, в числе прочего, против Нидерландов и их интересов».

Грапперхаус подчеркнул, что отказ от «Антивируса Касперского» — мера предосторожности.

В «Лаборатории Касперского» сообщили «Интерфаксу», что разочарованы решением правительства Нидерландов, «которое основывается только на теоретических рассуждениях».

«Лаборатория Касперского», заявили представители компании, «оказалась втянута в геополитическую борьбу». «До сих пор официально не было предоставлено достоверных доказательств каких-либо нарушений, которые могли бы явиться основанием для подобных мер», — заявили они, в очередной раз подчеркнув, что компания никаким образом не была замешана в кибершпионаже или иных вредоносных действиях.

«О конкретных случаях злоупотреблений в Нидерландах данных нет, но исключать этого нельзя», — сообщил Грапперхаус (англ.яз.).

Reuters
В 2017 году американское правительство запретило госорганам использовать этот антивирус из-за возможных связей «Лаборатории Касперского» с российскими спецслужбами. В самой компании это отрицают. Отказаться от использования антивирусов российской разработки, пишет Reuters, госорганы и компании призвал британский Национальный центр кибербезопасности.
В апреле Twitter запретил официальным аккаунтам «Лаборатории Касперского» размещать рекламные посты, а несколькими месяцами ранее Facebook перестал рекомендовать пользователям использовать «Антивирус Касперского».

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