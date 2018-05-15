Власти Нидерландов отказались от использования «Антивируса Касперского»

Правительство Нидерландов приняло решение отказаться от использования «Антивируса Касперского», сообщает Reuters. Не использовать это программное обеспечение рекомендовано и частным компаниям, обеспечивающим жизненно важные услуги.

В письме, направленном главой Минюста Нидерландов Фердинандом Грапперхаусом в парламент, говорится, что решение об отказе от «Антивируса Касперского» принято в связи с тем, что у России «есть киберпрограмма, направленная, в числе прочего, против Нидерландов и их интересов».

Грапперхаус подчеркнул, что отказ от «Антивируса Касперского» — мера предосторожности.

В «Лаборатории Касперского» сообщили «Интерфаксу», что разочарованы решением правительства Нидерландов, «которое основывается только на теоретических рассуждениях».

«Лаборатория Касперского», заявили представители компании, «оказалась втянута в геополитическую борьбу». «До сих пор официально не было предоставлено достоверных доказательств каких-либо нарушений, которые могли бы явиться основанием для подобных мер», — заявили они, в очередной раз подчеркнув, что компания никаким образом не была замешана в кибершпионаже или иных вредоносных действиях.