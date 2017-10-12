Антивирус Касперского заподозрили в поиске секретных документов на компьютерах пользователей. Первыми об этом узнали израильские спецслужбы

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября запретило всем государственным учреждениям использовать продукты «Лаборатории Касперского». Как заявили в ведомстве, российские власти через эти программы могли получать доступ к информации на компьютерах, где они были установлены. Почему было принято такое решение, не сообщалось — однако теперь появились важные подробности. Израильская разведка, взломавшая лабораторию, утверждает: антивирусы не только защищали компьютеры пользователей от вирусов, но также искали на них секретные документы.

Власти США решили отказаться от использования продуктов «Лаборатории Касперского» в середине сентября. Официально это объяснялось так: «Риск того, что российское правительство — в одиночку или в сотрудничестве с „Касперским“ — может использовать доступ, который предоставляют продукты компании, чтобы поставить под удар федеральную информацию и информационные системы, прямо затрагивает национальную безопасность США».

По сведениям американских изданий, в 2015 году с помощью антивируса Касперского были украдены документы Агентства национальной безопасности. Сотрудник АНБ, нарушив протокол безопасности, забрал документы из офиса домой; на домашнем компьютере у него был установлен российский антивирус.

О том, что российские спецслужбы с помощью программ лаборатории могут собирать секретную информацию, стало известно благодаря Израилю. Разведка этой страны еще в 2014 году взломала «Лабораторию Касперского». Израильские хакеры утверждают, что продукты российской компании не только защищают пользователей от угроз, но также ищут на их компьютерах документы со словами «top secret», которые могут оказаться секретными. Кроме того, поиск осуществлялся по названиям секретных программ АНБ.

Внедрение дополнительного поиска в антивирус Касперского было бы невозможно без ведома компании, уверены собеседники The Wall Street Journal. Как полагает один из источников издания, «Лаборатория Касперского» сознательно помогала российским спецслужбам.

По данным издания Cyberscoop, в начале 2015 года ФБР также насторожили презентации «Лаборатории Касперского». Тогда сотрудники компании продвигали свои продукты среди государственных ведомств США, причем обещали не только защиту от вирусов, но и помощь в поимке террористов.

ФБР заинтересовалась, каким образом антивирусная программа может помочь ловить преступников, и начала расследование. В ходе него, в частности, допрашивались отдельные сотрудники лаборатории. В итоге, как утверждает Cyberscoop, ФСБ попросила сотрудников ЦРУ приехать в Москву, и дала понять, что «Лабораторию Касперского» «лучше не трогать».

В 2016 году ФБР начала проводить брифинги с крупными клиентами «Лаборатории» и просить их отказаться от использования этих продуктов. Как минимум одна крупная энергетическая компания отказалась.

«Лаборатория Касперского» последовательно отрицает вмешательство российских спецслужб в свою работу. Как уверяют в компании, она никогда не помогала ни одному государству в кибершпионаже и не намерена помогать впредь.