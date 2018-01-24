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Как силовики внедрились в «Лабораторию Касперского» — и к чему это привело
Как силовики внедрились в «Лабораторию Касперского» — и к чему это привело
У крупнейшей российской компании, занимающейся кибербезопасностью, «Лаборатории Касперского», большие проблемы на американском рынке. Американским государственным учреждениям запретили пользоваться продуктами «Лаборатории» — в Америке ее подозревают в связях с российскими спецслужбами и в попытках получить доступ к засекреченным файлам. Павел Борисов обсудил с автором текста, Ильей Жегулевым, как борьба за власть внутри компании закончилась победой выходцев из силовых ведомств.