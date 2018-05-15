КНДР начала демонтировать ядерный полигон

Северная Корея начала работы по демонтажу ядерного полигона Пунгери, который ранее обещал закрыть лидер страны Ким Чен Ын. К такому выводу пришли эксперты сайта 38North, специализирующегося на анализе спутниковых снимков территории КНДР.

Специалисты сравнили снимки полигона, сделанные 20 апреля и 7 мая, и обнаружили на них значительные отличия: на более поздних фото отсутствуют несколько зданий и хозяйственных построек, а также частично разобраны рельсы для тележек, ведущие в тоннели. В районе казарм на новых снимках отсутствует активность.

На снимках также видно, что в районе входа на территорию полигона с западной стороны начато строительство небольшого моста. Как предполагают эксперты, его будут использовать в ходе официальной церемонии закрытия полигона.