Ким Чен Ын пообещал в мае закрыть ядерный полигон в КНДР

Yonhap
06:56, 29 апреля 2018
Надежный источник

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину, что готов закрыть ядерный полигон Пунгери в мае. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на пресс-секретаря президента Южной Кореи Юн Ен Чан.

Он добавил, что Ким Чен Ын готов провести закрытие полигона публично, пригласив на него журналистов и экспертов по безопасности.

«Некоторые говорят, что мы закрываем объекты, которые не функционируют, но вы увидите, что <…> они в хорошем состоянии. Несмотря на противостояние с США, я не тот человек, который будет наносить ядерные удары по Южной Корее, Тихоокеанскому региону или Америке», — процитировал Юн Ен Чан северокорейского лидера.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что планирует провести встречу с Ким Чен Ыном в течение следующих трех-четырех недель.

На полигоне Пунгери, расположенном в районе горы Пэктусан недалеко от границы с Китаем, КНДР провела все шесть своих ядерных испытаний, последнее из которых прошло в сентябре 2017 года. О существовании других ядерных полигонов в Северной Корее неизвестно.
В ноябре 2017 года японский телеканал Asahi TV, а затем и другие СМИ сообщили об обрушении тоннеля на Пунгери. Китайские ученые предполагают, что после этого полигон стал непригоден для испытаний; американские спецслужбы усомнились в этом.
27 апреля прошла встреча лидеров Северной и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, по итогам которой было объявлено о начале работ над полным ядерным разоружением и сокращением остальных видов вооружений на Корейском полуострове.
Личная встреча главы КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом ожидается в конце мая. На ней также будут обсуждаться вопросы сворачивания ядерной программы Северной Кореи.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
шапито

Драма «Все знают» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом Премьера трейлера на «Медузе»

2 минуты
Подкасты
«Самая большая фигня происходит, когда вы начинаете кого-то спасать». Боремся с чувством вины
48 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы