Ким Чен Ын пообещал в мае закрыть ядерный полигон в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину, что готов закрыть ядерный полигон Пунгери в мае. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на пресс-секретаря президента Южной Кореи Юн Ен Чан.

Он добавил, что Ким Чен Ын готов провести закрытие полигона публично, пригласив на него журналистов и экспертов по безопасности.

«Некоторые говорят, что мы закрываем объекты, которые не функционируют, но вы увидите, что <…> они в хорошем состоянии. Несмотря на противостояние с США, я не тот человек, который будет наносить ядерные удары по Южной Корее, Тихоокеанскому региону или Америке», — процитировал Юн Ен Чан северокорейского лидера.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что планирует провести встречу с Ким Чен Ыном в течение следующих трех-четырех недель.