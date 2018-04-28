Американская разведка усомнилась в закрытии ядерного полигона в КНДР

Ядерный полигон Пунгери в Северной Корее все еще пригоден для испытаний и может быть введен в эксплуатацию в любое время. Об этом агентству Reuters сообщили анонимные источники в спецслужбах США.

Глава КНДР Ким Чен Ын накануне переговоров с президентом Южной Кореи объявлял о приостановке ядерной программы страны и закрытии полигона, на котором с 2006 года были проведены шесть ядерных испытаний.

Ученые китайского университета науки и технологии пришли к выводу, что полигон Пунгери был выведен из строя после испытаний водородной бомбы в сентябре 2017 года. Как сообщалось в СМИ, тогда в результате обрушения тоннеля и последовавшего обвала грунта погибли 200 человек.