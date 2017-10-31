На ядерном полигоне в Северной Корее обрушился тоннель. Погибли 200 человек

На ядерном полигоне Пунгери в Северной Корее обрушился тоннель, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на японский канал TV Asahi и южнокорейское агентство «Ренхап».

При обрушении тоннеля, которое, по данным «Ренхап», произошло 10 октября, погибли около 100 человек. Во время спасательной операции произошел повторный обвал грунта, жертвами которого стали еще около 100 человек.

По данным южнокорейского агентства, есть опасения, что авария на полигоне могла спровоцировать утечку радиации.

Власти КНДР о каких-либо авариях на объектах, связанных с северокорейской ядерной программой, не сообщают.