ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу на штраф, назначенный российским судом мессенджеру Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Об этом сообщил ТАСС адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.

Также, рассказал он, ЕСПЧ был уведомлен о судебном решении, санкционировавшем блокировку Telegram. «Нам предложили подать по этому поводу полную жалобу на отдельном формуляре», — сказал Гайнутдинов.

Глава ассоциации Павел Чиков написал в своем телеграм-канале, что регистрация жалобы означает, что ЕСПЧ «в принципе готов это дело рассматривать». Ведь именно на стадии регистрации, процитировал Чиков слова Гайнутдинова, сейчас отклоняется большая часть жалоб в Страсбург.