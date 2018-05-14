ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram

ТАСС
05:31, 14 мая 2018
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу на штраф, назначенный российским судом мессенджеру Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Об этом сообщил ТАСС адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.

Также, рассказал он, ЕСПЧ был уведомлен о судебном решении, санкционировавшем блокировку Telegram. «Нам предложили подать по этому поводу полную жалобу на отдельном формуляре», — сказал Гайнутдинов.

Глава ассоциации Павел Чиков написал в своем телеграм-канале, что регистрация жалобы означает, что ЕСПЧ «в принципе готов это дело рассматривать». Ведь именно на стадии регистрации, процитировал Чиков слова Гайнутдинова, сейчас отклоняется большая часть жалоб в Страсбург.

Мещанский суд Москвы в октябре оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В марте юристы «Международной Агоры», представляющие интересы Telegram, обжаловали решение о штрафе в ЕСПЧ.
В середине апреля Таганский районный суд по просьбе Роскомнадзора принял решение о блокировке Telegram. При попытке ограничить работу мессенджера Роскомнадзор заблокировал около 20 миллионов IP-адресов, в том числе принадлежащих Google и Amazon. Из-за этого многие российские сайты и сервисы столкнулись со сбоями в работе. Заблокировать работу Telegram на территории России, где у мессенджера на середину апреля было около 15 миллионов пользователей, пока не удалось.

Роскомнадзор против Telegram

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