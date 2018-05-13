В Париже преступник напал с ножом на прохожих. Один человек погиб, пятеро ранены
В центре Парижа преступник напал с ножом на прохожих вечером 12 мая.
В результате погиб один человек, пятеро получили ранения.
Полиция застрелила преступника. Информации о его личности и возможных мотивах пока нет.
Обновление. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», передает Associated Press.
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Во Франции с 2015 года произошло несколько крупных терактов, ответственность за которые взяли на себя террористы из «Исламского государства», а также ряд атак с небольшим числом пострадавших, также признанных терактами.
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