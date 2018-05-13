В Париже преступник напал с ножом на прохожих. Один человек погиб, пятеро ранены

В центре Парижа преступник напал с ножом на прохожих вечером 12 мая.

В результате погиб один человек, пятеро получили ранения.

Полиция застрелила преступника. Информации о его личности и возможных мотивах пока нет.

Обновление. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», передает Associated Press.