На прохожих в Париже напал 21-летний чеченец

Europe 1
06:16, 13 мая 2018
Требует подтверждения

Преступник, напавший с ножом на прохожих в центре Парижа, оказался выходцем из Чечни, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники в полиции.

При себе у нападавшего не было документов, но его личность была установлена с помощью отпечатков пальцев. Имя преступника не называется, но радиостанция сообщает, что он родился в 1997 году.

По данным Le Figaro, его родители задержаны полицией.

Нападение было совершено вечером 12 мая в центре Парижа на улице Монсиньи.
В результате нападения погиб 29-летний мужчина. Еще четыре человека получили ранения. Сам преступник был застрелен полицейскими.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
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