На прохожих в Париже напал 21-летний чеченец

Преступник, напавший с ножом на прохожих в центре Парижа, оказался выходцем из Чечни, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники в полиции.

При себе у нападавшего не было документов, но его личность была установлена с помощью отпечатков пальцев. Имя преступника не называется, но радиостанция сообщает, что он родился в 1997 году.

По данным Le Figaro, его родители задержаны полицией.