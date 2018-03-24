Умер полицейский, обменявший себя на заложника во время теракта на юге Франции
Французский полицейский Арно Белтрам, обменявший себя на заложника во время теракта в Каркасоне 23 марта, умер в больнице. Ему было 45 лет.
Белтрам, по имеющимся данным, был ранен 26-летним Редуаном Лакдимом, который захватил заложников в супермаркете. Когда террорист освободил большинство людей, оставив одного в качестве живого щита, Белтрам вызвался заменить его.
По неподтвержденным данным, Лакдим нанес Белтраму несколько ножевых и два огнестрельных ранения. Услышав выстрелы, спецназ ворвался в помещение и убил Лакдима.
Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.— Gérard Collomb (@gerardcollomb) March 24, 2018
Mort pour la patrie.
Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.
Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a