Умер полицейский, обменявший себя на заложника во время теракта на юге Франции

Французский полицейский Арно Белтрам, обменявший себя на заложника во время теракта в Каркасоне 23 марта, умер в больнице. Ему было 45 лет.

Белтрам, по имеющимся данным, был ранен 26-летним Редуаном Лакдимом, который захватил заложников в супермаркете. Когда террорист освободил большинство людей, оставив одного в качестве живого щита, Белтрам вызвался заменить его.

По неподтвержденным данным, Лакдим нанес Белтраму несколько ножевых и два огнестрельных ранения. Услышав выстрелы, спецназ ворвался в помещение и убил Лакдима.