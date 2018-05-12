В Подмосковье около полигона «Ядрово» обстреляли мусоровоз

В Волоколамском районе Подмосковье около полигона «Ядрово» 12 мая был обстрелян мусоровоз, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Выстрел разбил стекла в машине, водитель получил легкое ранение руки. По данным агентства, ему оказали медицинскую помощь и отпустили из больницы.