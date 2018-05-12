В Подмосковье около полигона «Ядрово» обстреляли мусоровоз

Интерфакс
15:07, 12 мая 2018
Требует подтверждения

В Волоколамском районе Подмосковье около полигона «Ядрово» 12 мая был обстрелян мусоровоз, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Выстрел разбил стекла в машине, водитель получил легкое ранение руки. По данным агентства, ему оказали медицинскую помощь и отпустили из больницы.

 «Ведется поиск стрелявших», — добавил источник.

Интерфакс
В субботу в Волоколамске прошел очередной митинг с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово». Жители района несколько месяцев жалуются на сильный запах и плохое самочувствие. 
12 мая в Ярославле задержали пять человек на акции против ввоза мусора из Москвы на местный полигон «Скоково».
В начале мая жители Волоколамского района потребовали от компании-владельца полигона возмещения морального вреда на общую сумму 5,5 миллиона рублей. Местные жители также подали иски о закрытии полигона; 3 мая суд отклонил один из них.

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