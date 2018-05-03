Суд отклонил иск о закрытии мусорного полигона «Ядрово»

Ответчик просил отказать в удовлетворении требований, поскольку заявители не представили доказательств нанесения вреда здоровью, сообщает РАПСИ. По мнению истцов, доказательства не обязательны, поскольку факт загрязнения окружающей среды из-за «Ядрово» является общеизвестным.

Волоколамский городской суд отклонил иск восьмерых местных жителей, которые просили прекратить прием мусора на полигон «Ядрово» и начать рекультивацию свалки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным сайта Волоколамского городского суда, иск был подан 16 марта.

Протесты против мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске проходят с начала 2018 года. Местные жители жалуются на ухудшившуюся экологическую ситуацию. На полигоне был введен режим ЧС, но вводить его в городе власти отказались, ограничившись выдачей респираторов и масок.

21 марта на «Ядрово» произошел выброс свалочного газа, после которого десятки детей обратились в больницу. Когда в связи с этим в город приехали губернатор и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, местные жители встретили их криками «Позор!» и «Убийцы!». Вскоре Гаврилова уволили.

С 14 апреля власти закрыли для приема мусора старый участок «Ядрово»; к началу июня они обещают провести там дегазацию, устранив неприятный запах. При этом чиновники заявили об открытии нового полигона, который, по их словам, отвечает экологическим стандартам.

В суд Волоколамска был подан еще ряд исков к оператору полигона «Ядрово». В частности, 3 мая стало известно, что местные жители требуют от компании возмещения морального вреда на общую сумму 5,5 миллиона рублей. Кроме того, этого они подали в суд заявление с требованием закрыть свалку.

Суд 19 марта оштрафовал оператора «Ядрово» на 150 тысяч рублей за несоблюдение экологических требований. В конце марта новый глава Волоколамского района Андрей Вихарев не исключил , что оператор свалки может быть привлечен и к уголовной ответственности.