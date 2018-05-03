Жители Волоколамска потребовали 5,5 миллиона рублей компенсации от владельца полигона «Ядрово»

РИА Новости
06:10, 3 мая 2018
Надежный источник

В городской суд Волоколамска поданы несколько исков к ООО «Ядрово», владеющим одноименным мусорным полигоном, о возмещении морального вреда на общую сумму 5,5 миллиона рублей.

Судебное заседание, где будут рассмотрены три иска на 2,4 миллиона рублей, состоится 7 мая, рассказала РИА Новости представитель истцов Инна Елисеева. Еще два заседания по искам местных жителей на общую сумму 1,3 и 1,8 миллиона рублей пройдут 1 и 6 июня.

Помимо этого жители Волоколамска подали в суд заявление с требованием закрыть полигон «Ядрово». Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Московской области.

Протесты против мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске проходят с начала 2018 года. Ранее в городе вводился режим ЧС из-за выбросов свалочного газа на полигоне. В марте несколько десятков школьников Волоколамска обратились в больницу из-за ухудшения самочувствия после очередного выброса газа на «Ядрово».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что полигон «Ядрово» будет рекультивирован к 15 июня.

Протесты против мусорных полигонов в Подмосковье

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