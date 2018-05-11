Facebook задумался о создании собственной криптовалюты
Компания Facebook обсуждает создание собственной криптовалюты, сообщил 11 мая американский телеканал Cheddar.
По его информации, криптовалюту предполагается использовать для совершения пользователями платежей и покупок. По данным издания, Facebook не планирует проводить первичное размещение токенов (ICO).
Работой над этим направлением предположительно занимается вице-президент Facebook, бывший президент PayPal Дэвид Маркус. Как стало известно в начале мая, он возглавил в Facebook новое подразделение, посвященное технологии блокчейна.
«Мне сказали, что именно платежи — тот путь для использования блокчейна, который они сейчас изучают», — заявил журналист Алекс Хит (англ. яз.).