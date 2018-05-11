Facebook задумался о создании собственной криптовалюты

Cheddar
15:31, 11 мая 2018
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Компания Facebook обсуждает создание собственной криптовалюты, сообщил 11 мая американский телеканал Cheddar.

По его информации, криптовалюту предполагается использовать для совершения пользователями платежей и покупок. По данным издания, Facebook не планирует проводить первичное размещение токенов (ICO).

Работой над этим направлением предположительно занимается вице-президент Facebook, бывший президент PayPal Дэвид Маркус. Как стало известно в начале мая, он возглавил в Facebook новое подразделение, посвященное технологии блокчейна.

«Мне сказали, что именно платежи — тот путь для использования блокчейна, который они сейчас изучают», — заявил журналист Алекс Хит (англ. яз.).

Cheddar
Работой над собственной криптовалютой и блокчейн-платформой занимается мессендер Telegram. Компания провела два этапа ICO и собрала 1,7 миллиарда долларов. От третьего — публичного — этапа ICO мессенджер, как стало известно в мае, отказался.

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