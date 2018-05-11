Facebook задумался о создании собственной криптовалюты

Компания Facebook обсуждает создание собственной криптовалюты, сообщил 11 мая американский телеканал Cheddar.

По его информации, криптовалюту предполагается использовать для совершения пользователями платежей и покупок. По данным издания, Facebook не планирует проводить первичное размещение токенов (ICO).

Работой над этим направлением предположительно занимается вице-президент Facebook, бывший президент PayPal Дэвид Маркус. Как стало известно в начале мая, он возглавил в Facebook новое подразделение, посвященное технологии блокчейна.