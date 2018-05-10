В Госдуме предложили расширить действие «закона Димы Яковлева» на вмешивающихся в выборы в России

В Госдуме подготовлены поправки в «закон Димы Яковлева», предлагающие распространить его действие на тех, кто вмешивается в российские выборы. Законопроект планируют внести все четыре думские фракции, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Поправки, сообщил Исаев, будут касаться «иностранных лиц, вмешивающихся выборы в РФ». «Для граждан России, которые незаконно ведут себя на выборах, есть отдельное законодательство», — сообщил он.

Один из авторов законопроекта депутат от «Единой России» Виктор Пинский сообщил, что иностранные структуры, которых признают виновными во вмешательстве в выборы в РФ, могут получить статус «нежелательных организаций».

В свою очередь первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, также выступивший соавтором проекта поправок, сообщил что «закон Димы Яковлева» может быть распространен на страны Европы, в первую очередь на Великобританию.

«Эти страны легально выделяют миллиарды долларов на то, чтобы вмешиваться в нашу политическую жизнь, в наши выборы, и это остается безнаказанным», — сказал он.

В базе данных Госдумы проект поправок в «закон Димы Яковлева» на момент написания новости размещен не был.