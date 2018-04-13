Комиссия Совета Федерации обвинила «Медузу» во вмешательстве в выборы президента России

По словам Климова, УК и КоАП позволяют «призвать к ответу за подобные нарушения».

«Эти СМИ допускали агитацию и пропаганду в „день тишины“, а также не соблюдали принцип равномерного освещения деятельности всех кандидатов в президенты», — заявил сенатор.

Сенатор Андрей Климов назвал «Медузу» среди 12 СМИ, которые, по мнению временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, пытались вмешаться в выборы президента России.

Также, по его словам, СМИ-нарушителям могут быть «выписаны суммы по искам, что позволяет Гражданский кодекс».

Помимо «Медузы» комиссия Совфеда обвиняет во вмешательстве в выборы «Голос Америки», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Idel.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Русскую службу Би-би-си», Deutsche Welle, французская радиостанция RFI, телеканал «Настоящее время» и «Эхо Кавказа».

Речь, по утверждению Климова, идет о СМИ, которые получают иностранное госфинансирование и при этом пишут на русском языке. Часть этих СМИ (в том числе «Голос Америки», «Радио Свобода» и его проекты) ранее были признаны СМИ-иностранными агентами.

После инаугурации Владимира Путина, которая пройдет 7 мая, комиссия намерена опубликовать доклад с «наглядными примерами вмешательств».

В 2016 году США обвинили Россию во вмешательстве в выборы американского президента путем кибератак и пропаганды. Одним из инструментов этого вмешательства американские спецслужбы назвали телеканал RT. Осенью 2017-го США признали телеканал иностранным агентом.