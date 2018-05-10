Российским компаниям из-за санкций разрешат засекречивать сделки от акционеров

Правительство России
06:54, 10 мая 2018
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Минэкономразвития подготовило поправки, которые позволят компаниям закрывать от акционеров информацию о сделках и составе руководства. Правом определять, в каких случаях от акционеров может быть скрыта подобная информация, предлагается наделить правительство.

В частности, предполагается внести изменения в закон «Об акционерных обществах» в части статьи 2.2, которая обязывает компании раскрывать крупные сделки.

Кроме того, отмечают эксперты, опрошенные «Ведомостями», если поправки будут приняты, то правительство по своей инициативе сможет ограничивать свободный доступ к сведениям об участниках и директорах обществ.

Поправки разработаны в рамках исполнения поручения правительства от 17 апреля 2018 года для поддержки системообразующих предприятий. Поручение было дано по итогам встречи главы правительства с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Совещание прошло вскоре после того, как США расширили действие санкций в отношении российских компаний.

В конце 2017 года правительство разрешило госкомпаниям не публиковать в реестре закупок данные о поставщиках и субподрядчиках. Такая мера, как сообщалось, позволяет обойти санкции. Закупки Минобороны, ФСБ и СВР тогда временно разрешили проводить в полностью закрытом режиме.
В начале апреля США расширили санкционный список, включив в него, помимо прочих, Виктора Вексельберга и Олега Дерипаску. Котировки акции компаний, связанных с этими бизнесменами, резко упали. Власти РФ публично пообещали оказать поддержку компаниям, попавшим в санкционный список. Конкретные меры поддержки пока не объявлены.

Новые американские санкции и их последствия

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