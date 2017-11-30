Правительство разрешило госкомпаниям засекретить своих поставщиков. Это поможет обойти санкции

Российское правительство выпустило постановление, которое позволяет госкомпаниям до 1 июля 2018 года не публиковать в реестре закупок данные о поставщиках и субподрядчиках. Документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым 27 ноября и опубликован два дня спустя. Внимание на него обратили «Ведомости».

Как рассказали газете источники, близкие к «Роснефти» и «Роскосмосу», госкомпании не хотят раскрывать данные о контрагентах, потому что тогда станут известны схемы по обходу западных санкций. Прежде всего речь идет о технологиях, которые очень сложно заменить.

Член экспертного совета при правительстве Георгий Сухадольский заметил, что значительная часть посетителей сайта госзакупок — пользователи из-за рубежа. Они могут просматривать публичные данные как о закупках госкомпаний, так и о контрактах ведомственных предприятий Минобороны.

Отдельным постановлением правительство разрешило Минобороны, ФСБ и СВР до 1 июля 2018 года проводить закупки в полностью закрытом режиме.