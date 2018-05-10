Прокуратура запросила документы об источниках финансирования журнала The New Times
Тверская межрайонная прокуратура Москвы запросила документы об источниках финансирования журнала The New Times.
Соответствующая проверка проводится по обращению депутата Госдумы от «Справедливой России» Н.И. Рыжака в связи с заявлением некоего Д. И. Игнатова о «неисполнении журналом требований законодательства о средствах массовой информации».
Как заявила главный редактор издания Евгения Альбац, запрос был доставлен только 10 мая, при этом, согласно документу, требования прокуратуры должны быть выполнены к 7 мая.
Журнал «Новое время» был основан в 1943 году. В 2007 году он был переименован в The New Times. В июне 2017 года было объявлено о прекращении выпуска печатной версии журнала.
За последние годы издание получило несколько предупреждений от Роскомнадзора. В феврале 2016 года ведомство посчитало нарушением упоминание «Правого сектора» без указания, что организация признана в России экстремистской и запрещена. Дважды — в декабре 2016-го и ноябре 2017-го — Роскомнадзор находил нецензурную брань в материалах The New Times. В июне 2017 года журнал был оштрафован на 100 тысяч рублей за материал про жителя Калуги, примкнувшего к боевикам в Сирии. Роскомнадзор увидел в материале признаки оправдания терроризма.