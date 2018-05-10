Прокуратура запросила документы об источниках финансирования журнала The New Times

Эхо Москвы
12:21, 10 мая 2018
Надежный источник

Тверская межрайонная прокуратура Москвы запросила документы об источниках финансирования журнала The New Times. 

Соответствующая проверка проводится по обращению депутата Госдумы от «Справедливой России» Н.И. Рыжака в связи с заявлением некоего Д. И. Игнатова о «неисполнении журналом требований законодательства о средствах массовой информации».

Как заявила главный редактор издания Евгения Альбац, запрос был доставлен только 10 мая, при этом, согласно документу, требования прокуратуры должны быть выполнены к 7 мая.  

Журнал «Новое время» был основан в 1943 году. В 2007 году он был переименован в The New Times. В июне 2017 года было объявлено о прекращении выпуска печатной версии журнала.
За последние годы издание получило несколько предупреждений от Роскомнадзора. В феврале 2016 года ведомство посчитало нарушением упоминание «Правого сектора» без указания, что организация признана в России экстремистской и запрещена. Дважды — в декабре 2016-го и ноябре 2017-го — Роскомнадзор находил нецензурную брань в материалах The New Times. В июне 2017 года журнал был оштрафован на 100 тысяч рублей за материал про жителя Калуги, примкнувшего к боевикам в Сирии. Роскомнадзор увидел в материале признаки оправдания терроризма.

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