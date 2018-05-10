Прокуратура запросила документы об источниках финансирования журнала The New Times

Тверская межрайонная прокуратура Москвы запросила документы об источниках финансирования журнала The New Times.

Соответствующая проверка проводится по обращению депутата Госдумы от «Справедливой России» Н.И. Рыжака в связи с заявлением некоего Д. И. Игнатова о «неисполнении журналом требований законодательства о средствах массовой информации».

Как заявила главный редактор издания Евгения Альбац, запрос был доставлен только 10 мая, при этом, согласно документу, требования прокуратуры должны быть выполнены к 7 мая.