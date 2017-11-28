Роскомнадзор нашел нарушения в гиперссылках на сайте The New Times

Роскомнадзор обнаружил в трех материалах на сайте The New Times нарушения статьи 4 закона «О средствах массовой информации», запрещающей распространение материалов, содержащих нецензурную брань.

Претензии у надзорного ведомства, как пишет The New Times, возникли не непосредственно к опубликованным на сайте издания материалам, а к гиперссылкам, ведущим на другие ресурсы.

Первый протокол составили из-за публикации «Чичваркин в видеообращении раскритиковал возможное выдвижение Собчак в президенты», второй — из-за новости «Виторган ответил Чичваркину за Собчак матом» (обе заметки вышли 12 октября).

Третий протокол о нарушении был составлен из-за новости «Завершился баттл Оксимирона и американского рэпера Dizaster» от 16 октября. Публикация на сайте The New Times содержала ссылку на новость на «Медузе», в тексте которой также нет мата.

The New Times подчеркивает, что Роскомнадзор составил протоколы о нарушении, но не вынес изданию предупреждение.

По российским законам, после двух предупреждений в течение года Роскомнадзор может обратиться в суд с требованием о закрытии СМИ.