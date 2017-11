Роскомнадзор нашел нарушения в гиперссылках на сайте The New Times

В 2016 и 2017 годах печатная версия The New Times и сайт издания получали предупреждения от Роскомнадзора. Так, в феврале 2016 года надзорное ведомство сочло , что упоминание «Правого сектора» в одной из статей в журнале без указания, что эта организация признана в России экстремистской и запрещена, является нарушением закона. В декабре того же года сайт The New Times получил предупреждение за использование ненормативной лексики в прямой речи одного из героев репортажа.