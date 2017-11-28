Роскомнадзор нашел нарушения в гиперссылках на сайте The New Times

The New Times
11:47, 28 ноября 2017
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Роскомнадзор обнаружил в трех материалах на сайте The New Times нарушения статьи 4 закона «О средствах массовой информации», запрещающей распространение материалов, содержащих нецензурную брань. 

Претензии у надзорного ведомства, как пишет The New Times, возникли не непосредственно к опубликованным на сайте издания материалам, а к гиперссылкам, ведущим на другие ресурсы.

Первый протокол составили из-за публикации «Чичваркин в видеообращении раскритиковал возможное выдвижение Собчак в президенты», второй — из-за новости «Виторган ответил Чичваркину за Собчак матом» (обе заметки вышли 12 октября).

Третий протокол о нарушении был составлен из-за новости «Завершился баттл Оксимирона и американского рэпера Dizaster» от 16 октября. Публикация на сайте The New Times содержала ссылку на новость на «Медузе», в тексте которой также нет мата.

The New Times подчеркивает, что Роскомнадзор составил протоколы о нарушении, но не вынес изданию предупреждение.

По российским законам, после двух предупреждений в течение года Роскомнадзор может обратиться в суд с требованием о закрытии СМИ.

По словам адвоката The New Times Вадима Прохорова, издание намерено оспаривать новые обвинения: «Нас карают за действия, которые мы в принципе не совершали, лишь, следуя правилам копирайта и защиты прав интеллектуальной собственности, сослались на источники новостей». 

The New Times
В 2016 и 2017 годах печатная версия The New Times и сайт издания получали предупреждения от Роскомнадзора. Так, в феврале 2016 года надзорное ведомство сочло, что упоминание «Правого сектора» в одной из статей в журнале без указания, что эта организация признана в России экстремистской и запрещена, является нарушением закона. В декабре того же года сайт The New Times получил предупреждение за использование ненормативной лексики в прямой речи одного из героев репортажа.
В мае 2017 года Роскомнадзор вынес предупреждение журналу и сайту The New Times за публикацию материала «Из России — с джихадом», усмотрев в нем «признаки оправдания терроризма».

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