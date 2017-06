Журнал The New Times оштрафовали на 100 тысяч рублей за оправдание терроризма

В Твери мировой суд оштрафовал журнал The New Times на 100 тысяч рублей за публикацию материалов, публично оправдывающих терроризм (часть 6 статьи 13.15 КоАП). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на главного редактора журнала Евгению Альбац.

В мае Роскомнадзор вынес журналу и сайту The New Times предупреждение за «признаки оправдания терроризма» в статье Павла Никулина «Из Калуги — с джихадом». Для этого материала журналист взял интервью у жителя Калужской области, примкнувшего к боевикам в Сирии.

Для сайта The New Times это было второе предупреждение за год; закон позволяет в такой ситуации отобрать у СМИ лицензию. 4 июня Евгения Альбац сообщила, что журнал The New Times перестанет выходить на бумаге из-за нехватки денег у редакции.