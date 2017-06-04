Журнал The New Times закроет бумажную версию
Журнал The New Times перестанет выходить на бумаге. Об этом сообщила его главный редактор Евгения Альбац. Она опубликовала в фейсбуке фотографию обложки последнего номера издания.
Обложка нового номераОпубликовано Евгенией Альбац 4 июня 2017 г.
В комментариях под своим постом в фейсбуке Альбац написала, что у редакции «деньги кончились». Сайт The New Times продолжит работать.
Журнал The New Times выходил с 2007 года. В последнее время редакция столкнулась с нехваткой средств на его выпуск. В декабре 2016 года журнал перестал поступать в розницу — Евгения Альбац объясняла такое решение необходимостью снизить издержки. Она также призывала читателей оформить подписку, чтобы у редакции были деньги на выпуск издания.
В августе 2016 года редакции The New Times пришлось срочно искать другую типографию для печати журнала, поскольку типография «Пушкинская площадь», с которой редакция работала восемь лет, отказалась продолжать сотрудничество.