Журнал The New Times закроет бумажную версию

Журнал The New Times перестанет выходить на бумаге. Об этом сообщила его главный редактор Евгения Альбац. Она опубликовала в фейсбуке фотографию обложки последнего номера издания.

В комментариях под своим постом в фейсбуке Альбац написала, что у редакции «деньги кончились». Сайт The New Times продолжит работать.