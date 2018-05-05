Фигуристка Евгения Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Евгения Медведева прекратила работу с тренером Этери Тутберидзе. Об этом журналистам сообщил Ренат Лайшев, директор спортивной школы «Самбо-70», где тренируется Медведева.
«Женя планирует продолжить работать в „Самбо-70“, но с другим тренером», — заявил он.
Тутберидзе от комментариев ТАСС отказалась. Медведева сообщения о смене тренера также не прокомментировала.
Новым тренером фигуристки может стать канадец Брайан Орсер, работающий с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю, сообщает «Матч ТВ».
Спортсменка тренировалась в группе Тутберидзе с 2007 года.
18-летняя Евгения Медведева — одна из самых известных фигуристок современности. Она выиграла чемпионаты мира и Европы 2016-2017 годов, финалы Гран-при 2015-2016 годов.
На Олимпиаде в Пхенчхане и чемпионате Европы 2018 года Медведева заняла второе место, уступив 15-летней Алине Загитовой, также тренирующейся у Этери Тутберидзе.
Слухи о возможном уходе Медведевой от Тутберидзе появились в марте 2018 года. Медведева ее опровергла, попросив «оставить в покое ее и ее тренера».