Фигуристка Евгения Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе

ТАСС
07:05, 5 мая 2018
Надежный источник

Российская фигуристка Евгения Медведева прекратила работу с тренером Этери Тутберидзе. Об этом журналистам сообщил Ренат Лайшев, директор спортивной школы «Самбо-70», где тренируется Медведева.

«Женя планирует продолжить работать в „Самбо-70“, но с другим тренером», — заявил он.

Тутберидзе от комментариев ТАСС отказалась. Медведева сообщения о смене тренера также не прокомментировала.

Новым тренером фигуристки может стать канадец Брайан Орсер, работающий с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю, сообщает «Матч ТВ».

Спортсменка тренировалась в группе Тутберидзе с 2007 года.

ТАСС
18-летняя Евгения Медведева — одна из самых известных фигуристок современности. Она выиграла чемпионаты мира и Европы 2016-2017 годов, финалы Гран-при 2015-2016 годов.
На Олимпиаде в Пхенчхане и чемпионате Европы 2018 года Медведева заняла второе место, уступив 15-летней Алине Загитовой, также тренирующейся у Этери Тутберидзе.
Слухи о возможном уходе Медведевой от Тутберидзе появились в марте 2018 года. Медведева ее опровергла, попросив «оставить в покое ее и ее тренера».

О Евгении Медведевой

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