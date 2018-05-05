Фигуристка Евгения Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева прекратила работу с тренером Этери Тутберидзе. Об этом журналистам сообщил Ренат Лайшев, директор спортивной школы «Самбо-70», где тренируется Медведева.

«Женя планирует продолжить работать в „Самбо-70“, но с другим тренером», — заявил он.

Тутберидзе от комментариев ТАСС отказалась. Медведева сообщения о смене тренера также не прокомментировала.

Новым тренером фигуристки может стать канадец Брайан Орсер, работающий с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю, сообщает «Матч ТВ».