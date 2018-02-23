Олимпийской чемпионкой Пхенчхана в женском фигурном катании стала россиянка Алина Загитова. Серебро завоевала также россиянка Евгения Медведева, а бронзу — спортсменка из Канады Кейтлин Осмонд.

Судьи оценили произвольные программы Загитовой и Медведевой одинаково — в 156,65 балла. Таким образом, Загитова выиграла за счет более успешного проката в короткой программе, где обе спортсменки установили мировые рекорды, но Загитова была чуть лучше — 82,92 балла против 81,61 балла.

Общая сумма Загитовой составила 239,57 балла, Медведевой — 238,26 балла. У Кейтлин Осмонд 231,02 балла.

Еще одна россиянка, выступавшая в Пхенчхане, Мария Сотскова, стала восьмой с результатом 198,1 балла.