Фигуристка Алина Загитова выиграла первое для россиян олимпийское золото Пхенчхана. Евгения Медведева — вторая

Пхенчхан-2018
05:02, 23 февраля 2018
Надежный источник

Олимпийской чемпионкой Пхенчхана в женском фигурном катании стала россиянка Алина Загитова. Серебро завоевала также россиянка Евгения Медведева, а бронзу — спортсменка из Канады Кейтлин Осмонд.

Судьи оценили произвольные программы Загитовой и Медведевой одинаково — в 156,65 балла. Таким образом, Загитова выиграла за счет более успешного проката в короткой программе, где обе спортсменки установили мировые рекорды, но Загитова была чуть лучше — 82,92 балла против 81,61 балла.

Общая сумма Загитовой составила 239,57 балла, Медведевой — 238,26 балла. У Кейтлин Осмонд 231,02 балла.

Еще одна россиянка, выступавшая в Пхенчхане, Мария Сотскова, стала восьмой с результатом 198,1 балла.

Противостояние Загитовой и Медведевой — одна из главных «дуэлей» Олимпиады-2018. Вместе они установили на Играх три мировых рекорда.
Для команды олимпийских атлетов из России золото Загитовой стало первым на Олимпиаде. Всего у россиян 14 медалей, в том числе пять серебряных и восемь бронзовых.

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