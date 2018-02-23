Фигуристка Алина Загитова выиграла первое для россиян олимпийское золото Пхенчхана. Евгения Медведева — вторая
Олимпийской чемпионкой Пхенчхана в женском фигурном катании стала россиянка Алина Загитова. Серебро завоевала также россиянка Евгения Медведева, а бронзу — спортсменка из Канады Кейтлин Осмонд.
Судьи оценили произвольные программы Загитовой и Медведевой одинаково — в 156,65 балла. Таким образом, Загитова выиграла за счет более успешного проката в короткой программе, где обе спортсменки установили мировые рекорды, но Загитова была чуть лучше — 82,92 балла против 81,61 балла.
Общая сумма Загитовой составила 239,57 балла, Медведевой — 238,26 балла. У Кейтлин Осмонд 231,02 балла.
Еще одна россиянка, выступавшая в Пхенчхане, Мария Сотскова, стала восьмой с результатом 198,1 балла.
Алина Загитова: моменты "золотого" проката 🥇#PyeongChang2018 #figureskating #OAR pic.twitter.com/uWanTpCsne— Олимпийские игры (@Olympic) February 23, 2018